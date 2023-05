Am Schweizer Aktienmarkt macht sich am Dienstag Zurückhaltung bemerkbar. Der Leitindex SMI bewegt sich in einer engen Spanne von weniger als 30 Punkten knapp im Minus. Am Vortag hatte er kurzzeitig noch ein neues Jahreshoch bei 11'616 Punkten erreicht. Angesichts der Unsicherheit rund um den US-Schuldenstreit wollten sich Anleger aktuell nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, heisst es im Handel. Gelingt den US-Politikern auch bei den neuerlichen Verhandlungen am heutigen Dienstag keine Annäherung, drohen im schlimmsten Fall Marktturbulenzen und eine wirtschaftliche Katastrophe.

16.05.2023 11:30