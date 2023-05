(mit korrektem Aktienkurs Valiant) - Der Schweizer Aktienmarkt bleibt auch zu Beginn der neuen Woche im Griff der Verhandlungen um die Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Da die Verhandlungen etwas ins Stocken geraten seien, verhielten sich die Anleger nun ein wenig vorsichtiger und die Kurse bewegten sich nur wenig, heisst es am Markt. Am Freitag hatten die Aktien noch von einer gewissen Zuversicht bezüglich einer baldigen Lösung profitiert. Heute Montag sollen die Verhandlungen weitergehen. Nach wie vor hofften die Anleger, dass es wie in früheren Fällen rechtzeitig zu einer Einigung kommt, denn andernfalls droht der Zahlungsausfall der US-Regierung.

22.05.2023 09:37