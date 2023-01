(Meldung vom Vortag korrigiert; die Aussagen im zweiten Abschnitt stammen von Safra Sarasin und nicht der Bank Julius Bär) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit viel Schwung ins neue Aktienjahr 2023 gestartet. Der Leitindex SMI hat dabei mehr als 2 Prozent zugelegt und vorübergehend gar die Marke von 11'000 Punkten wieder zurückerobert. In der ersten Handelssitzung des Jahres habe ein gewisser Optimismus vorgeherrscht, wie schon am Vortag an den geöffneten Märkten in Europa, hiess es in Händlerkreisen. Es scheine, dass die Investoren mit einem schwungvollen Start das alte Jahr vergessen machen wollten.

04.01.2023 10:50