Die Kurse am Schweizer Aktienmarkt sind am Donnerstagnachmittag nach den neuen Inflationsdaten aus den USA abgesackt. Der Leitindex SMI, der kurz vor der Datenpublikation noch leicht im Plus notiert hatte, fiel auf klare Tagestiefstwerte und notiert nun unter 10'100 Punkten. Die US-Teuerung hat sich im September zwar leicht zurückgebildet, blieb aber über den Erwartungen.

13.10.2022 15:34