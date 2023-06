(überflüssiger Satz im 5. Abschnitt entfernt) - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag im frühen Geschäft fester. Für Erleichterung sorgt an den Finanzmärkten, dass im US-Schuldenstreit der Gesetzesentwurf im Repräsentantenhaus angenommen wurde. Nun muss der Senat dem Vorhaben noch zustimmen, um der Frist eines drohenden Zahlungsausfalls in der nächsten Woche zuvorzukommen. Kursbewegende Impulse dürften aber auch von den im Laufe des Tages erwarteten Konjunkturzahlen aus dem In- und Ausland ausgehen. Dabei stehen in vielen Ländern die Einkaufsmanagerindizes auf der Agenda. Ausserdem werden in den USA Daten vom Arbeitsmarkt und die vorläufigen Mai-Daten zu den Konsumentenpreisen in der Eurozone veröffentlicht.

01.06.2023 09:52