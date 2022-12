(Headline angepasst) - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Mittwoch im frühen Handel leichter. Vor der am Abend erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed hielten sich die Anleger zurück, heisst es am Markt. Daher bröckelten die Kurse ab. Händler verweisen dabei auch auf die Reaktion der Aktienmärke am Vortag, die zunächst mit steigenden Kursen auf den Rückgang der US-Inflation reagiert hatten, dann aber die Höchstkurse nicht halten konnten.

14.12.2022 09:28