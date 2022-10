(Technische Wiederholung) - Am Schweier Aktienmarkt geht es zum Wochenschluss weiter nach unten. Steigende Anleiherenditen und zunehmende Konjunktursorgen trübten das Umfeld weiter ein und vergraulten die Anleger, erklärt ein Händler. Die Umsätze seien tendenziell rückläufig, auch wenn sie am Berichtstag verfallsbedingt etwas höher seien. "Die Anleger haben sich an die Seitenlinien zurückgezogen und bis sie wieder Zuversicht in den Markt gefasst haben, braucht es mehr als zwei Tage mit steigenden Kursen", sagt der Händler. Wie stark der Markt noch fallen könne, sei ungewiss. Erst wenn die Anleger Zinssenkungen antizipierten, sei der Boden erreicht, kommentierte die UBS.

21.10.2022 11:46