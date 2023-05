18.05. Auffahrt - Eingeschränkter AWP-Dienst 19.05. Keine Termine vorhanden 22.05. BFS: Arbeitszeit im Jahr 2022, BFS: Industrieproduktion Q1 23.05. Julius Bär: Interim Management Statement 4 Mte Roche: Virtual ESG event: Environmental Sustainability (15.30 Uhr) ENR Russia: GV Bankenombudsman: Jahres-MK, Zürich Montana Aerospace: GV (10.00 Uhr) Spexis: Ergebnis 2023 (detaillierte Zahlen) BFS: Haushaltsbudgeterhebung Q1 - Konsumausgaben 24.05. Partners Group: GV (16.30 Uhr) Aluflexpack: GV (10.00 Uhr) Epic: Kennzahlen Q1 Ypsomed: Ergebnis 2022/23 (MK 10.30 Uhr, Zürich) Peach Property: GV (14.00 Uhr) Tui Suisse: Medienfrühstück TUI Suisse Varia US: Q1 Update (definitiv) 25.05. Dottikon ES: aoGV (Einführung Kapitalband etc.) GAM: GV (10.00 Uhr) Lem: Ergebnis 2022/23 (MK 10.30 Uhr, Zürich) CFT: GV (15.30 Uhr) On Holding AG: GV (15.00 Uhr, virtuell) 26.05. Cosmo: GV (12.00 Uhr) Glencore: GV (11.30 Uhr) BFS: Beschäftigungsbarometer im Q1 MK UBS zum Ferienwohnungsmarkt (Alpine Property Focus) 29.05. Pfingstmontag - Reduzierter AWP-Dienst 30.05. Aryzta: Trading Update Q3 Arundel: GV (10.00 Uhr) KOF Konjunkturbarometer Mai Seco: BIP Q1 2023 31.05. Dottikon ES: Ergebnis 2022/23 Addex: GV (11.00 Uhr) AXA Schweiz: MK zu BVG-Geschäft 2022 (online) Lalique: GV (9.45 Uhr) Relief: GV BFS: Detailhandelsumsätze April BFS: Nominallohnentwicklung Q1 MK Swisscanto: Pensionskassenstudie 2023 CS-CFA Index Mai SIX: BörsenTalk Flagship Event (08.50 - 16.30 Uhr) 01.06. Dottikon ES: CMD 2023 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte April 2023 BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz MK KPMG: Swiss Tax Report Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai SNB: Zahlungsmittelumfrage 2022 (MK 09.30 Uhr) 02.06. Keine Termine vorhanden 05.06. PEH: GV (14.00 Uhr) BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2023 06.06. Burckhardt: Ergebnis 2022/23 DER Touristik Suisse: Jahres-MK BFS: Logiernächte April 2023/Wintersaison 07.06. Seco: Arbeitsmarktdaten Mai 2023 SNB: Devisenreserven Mai 2023 08.06. Novartis: Sandoz Capital Markets Day Thurgauer KB: GV (17.30 Uhr) SEF Swiss Economic Forum 09.06. SEF Swiss Economic Forum (2. Tag) 12.06. Sonova: GV Axpo: Ergebnis H1 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2023 Airesis: GV Rieter: Investoren-Event an Messe ITMA 13.06. EEII: GV (11.00 Uhr) EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung FuW-Konferenz: Fintech 2023 14.06. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Verband CH-Vermögensverwalter (VSV): Jahres-Versammlung

