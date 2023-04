(in Mio USD) AWP-Konsens Q1 2022 Auftragseingang 8358 9373 Umsatz 7518 6965 Operativer EBITA 1137 997 - Marge (in %) 15,1 14,3 Reingewinn 877 604

FOKUS: Insgesamt wird von ABB ein solides erstes Quartal erwartet, wobei Bestellungen im Zusammenhang mit dem "US Inflation Reduction Act" sowie die Covid-Lockerungen in China gestützt haben könnten. Der Auftragseingang von ABB wird wohl gegenüber dem ausserordentlich starken Vorjahresquartal zwar zurückgegangen sein. Beim Umsatz prognostizieren die Analysten analog zu den ABB-eigenen Prognosen aber ein prozentual zweistelliges Wachstum. Die operative Gewinnmarge könnte in der Folge auf über 15 Prozent gestiegen sein.