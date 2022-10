Gleichzeitig gab ABB bekannt, dass auch die restliche Beteiligung von 19,9 Prozent am Gemeinschaftsunternehmen Hitachi Energy an den japanischen Partner veräussert worden ist. Dafür kassierte ABB 1,68 Milliarden US-Dollar ein, was zu einem Mittelzufluss von rund 1,43 Milliarden führen wird. Die Transaktion soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Der Konzern erwartet "keine wesentlichen Gewinne oder Verluste" aus dem Verkauf.