Was nun konkret das dritte Quartal anbelangt, so gelte für die Märkte allgemein, dass sich diese erholt hätten. Alcon dürfte auch Marktanteile gewonnen haben. Mit der Erholung sei wohl aber auch eine gewisse Normalisierung eingetreten, heisst es bei den Experten. Für Alcon war dabei wohl spezifisch der Gegenwind von der Währungsfront her schwierig. Ausserdem ist die Vorjahresbasis höher, was das Wachstum vielleicht moderater ausfallen lässt.