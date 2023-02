Auch bezüglich der Redimensionierung der verlustträchtigen Investment Bank erhoffen sich die Beobachter deutlich mehr Einzelheiten als bisher. In den vergangenen Wochen war vor allem die Herauslösung und ein geplantes "Spin-off" des Kapitalmarkt- und Beratungsgeschäfts in ein US-basiertes Investmenthaus unter dem Namen "CS First Boston" (CSFB) in den medialen Fokus gerückt.