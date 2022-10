Dennoch lasten auch bei Givaudan die höheren Kosten auf der Profitabilität. Einige Analysten sehen ein Risiko für den Cashflow und in der Folge auch die Dividenden. Der Genfer Konzern will diese bekanntlich jährlich erhöhen, was seit dem Börsengang von 2000 auch stets gelang. Wie es um die Gewinn-Margen und Dividende steht, werden aber erst die Jahreszahlen 2022 offenbaren. Nach neun Monaten publiziert Givaudan jeweils keine Gewinnzahlen.