2022E (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2021A Umsatz 7154 6684 - Riechstoffe 3277 3091 - Aromen 3890 3593 Org. Wachstum (in %) 5,6 7,1 EBITDA 1501 1482 - Marge (in %) 21,0 22,2 Reingewinn 826 821 (in Fr.) Dividende je Aktie 67,69 66,00

FOKUS: Der Aromen- und Duftstoffhersteller dürfte beim Umsatz auch 2022 klar zugelegt haben. Im zweiten Halbjahr litt Givaudan Analysten zufolge aber wohl unter einem weit verbreiteten Lagerabbau, insbesondere in Nordamerika. Damit dürfte das Wachstum gerade zum Jahresende hin stark auf Preiserhöhungen und weniger auf steigenden Volumen basieren.