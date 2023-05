Per 30.04.2023E (in Mrd Fr.) AWP-Konsens 30.12.2022A Kundenvermögen (AuM) 440 424 30.04.2022A Nettoneugeld (NNM) 7,5 -2,7 (in BP) Bruttomarge 94 85 (in %) Cost/Income-Ratio 63,7 63,0

FOKUS: Julius Bär gilt als Profiteur der heftigen Turbulenzen rund um die Credit Suisse. Beobachter erwarten, dass sich die Situation in den letzten Monaten in einem verstärkten Geldfluss von verunsicherten CS-Kunden zu Julius Bär niedergeschlagen hat. Allerdings dürfte es einige Zeit dauern, bis solche Zuflüsse tatsächlich bei Julius Bär landen - sei es doch nicht so einfach, komplexere Portfolios zu einer anderen Bank zu transferieren, betont die ZKB. Gleichzeitig könnte die Zürcher Privatbank aber auch bei der Suche nach neuen Kundenberaterinnen und -beratern bei der CS fündig geworden sein. Die Bruttomarge wird derweil höher erwartet, hier könnte eine verbesserte Zinsmarge für Aufwind sorgen.