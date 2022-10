Im September baute der Konzern seine Tätigkeiten in den USA aus. Konkret investierte er in ein Distributionszentrum in Indianapolis. Damit sollen die Tätigkeiten in der Kontraktlogistik im Gesundheitswesen weiter ausbaut werden, wie es damals hiess. Für Gesprächsstoff sorgten in den letzten Wochen Aktien-Käufe aus den Reihen des Verwaltungsrats in dreistelliger Millionenhöhe.