In den letzten Quartalen ist zudem das Thema Umsatzerosion durch Biosimilars verstärkt in den Fokus geraten, nachdem Novartis im Patentstreit um sein MS-Mittel Gilenya Rückschläge einstecken musste. Aber auch andere altgediente Medikamente wie das Augenmittel Lucentis verlieren ihren Schutz, so dass die Umsatzentwicklung genau angeschaut werden wird.