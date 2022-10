Was die übrigen Medikamente betrifft, scheinen die Analysten vor allem auf die Umsatzzahlen des Brustkrebsmittels Kisqali gespannt zu sein. Nachdem der Konkurrent Pfizer mit seinem Konkurrenzmittel zuletzt einen Forschungsrücksetzer erlitten hatte, könnten die Verkaufszahlen durchaus angezogen haben. Ausserdem stehen in Richtung Jahresende erste wichtige Daten aus einer Studie an.