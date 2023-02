Für den noch amtierenden CEO Severin Schwan wird dies die letzte Zahlenvorlage sein. Mitte März soll Schwan an der Generalversammlung zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt werden. Sein Nachfolger, der noch amtierende Diagostics-Chef Thomas Schinecker, wird dann das Ruder übernehmen. In Analystenkreisen wird der angekündigte Abganng von Pharma-Chef Bill Anderson denn auch in Zusammenhang mit dieser Nachfolgeregelung gestellt.