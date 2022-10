Dennoch wird das Hauptaugenmerk auf ein Datenset gerichtet sein, das es noch gar nicht gibt - den Alzheimer-Kandidaten Gantenerumab. Nachdem die Konkurrenten Biogen/Eisai mit ihrem Kandidaten in einer Phase-III-Studie statistisch signifikante Ergebnisse erzielt hatten, schürt dies nun auch die Hoffnung für den Roche-Kandidaten, der auf einen ähnlichen Wirkmechanismus setzt. Allerdings werden die Daten erst in den kommenden Wochen, bestimmt aber vor Ende November veröffentlicht. Dann steht nämlich ein grosser Alzheimer-Fachkongress an, an dem Roche seine Daten präsentieren will.