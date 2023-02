2022E (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2021A Auftragseingang 11'841 12'166 Umsatz 11'236 11'236 - Umsatzwachstum 1,4 5,7 in LW (in %) EBIT adj. 1018 1252 EBIT 882 1166 Reingewinn 649 881 (in Fr.) Dividende je Aktie 3,94 4,00

FOKUS: Analysten gehen für den Lift- und Rolltreppenbauer von einem Rückgang beim Auftragseingang aus. Beim Umsatz wird in Franken von einem Niveau wie im Vorjahr ausgegangen und in Lokalwährungen von einem leichten Plus. Das Unternehmen macht die Guidance jeweils in Lokalwährungen. Als Grund für die verhaltene Entwicklung wird das weiterhin schwächelnde Geschäft im Schlüsselmarkt China genannt.