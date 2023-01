PRO MEMORIA: Am Investorentag im November hatte SGS zudem Details zum abgekündigten Restrukturierungsprogramm bekanntgegeben. SGS will in den nächsten Jahren mehr als 50 Millionen Franken einsparen, wovon mehr als die Hälfte in der EMEA-Region erzielt werden. Es dürften etwa 1500 der rund 96'000 Stellen wegfallen, hiess es.