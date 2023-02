2022E (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2021A Umsatz 2318 2022 - Org. Wachstum (in %) 15,2 41,7 EBIT 592 543 Core EBIT 604 553 Reingewinn 484 399 Core Reingewinn 492 456 (in Fr.) Dividende je Aktie 0,78 0,675* *angepasst an Aktiensplit im Verhältnis 1:10

FOKUS: Analysten zeigen sich insgesamt zuversichtlich, dass der Dentalimplantate-Hersteller auch im vergangenen Jahr stark gewachsen ist. Dabei dürften die einzelnen Regionen allerdings klare Unterschiede aufzeigen, wie es etwa bei Vontobel heisst. Während beispielsweise Europa und Lateinamerika ein starkes Geschäft gesehen haben dürften, sei in China wegen der Lockdown-Massnahmen mit einem schwächeren Abschneiden zu rechnen.