Der Erfolg von Swatch wurde zuletzt von der starken Entwicklung in den USA getragen. Zudem erholte sich das Geschäft in Europa und auch in Japan weiter vom Corona-Einbruch. Im wichtigen chinesischen Markt hingegen blieben die Absätze aufgrund der strengen Corona-Politik unter Druck. Zum Halbjahr hatte dies die Gruppe rund 400 Millionen Franken an Umsatz gekostet.