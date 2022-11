Die Swiss Life investiert über ihren Asset Management-Arm weiter in Immobilien. Im September erwarben die Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit der Norges Bank je ein Bürogebäude in Berlin und Paris. In einem Tausch mit der Stadt Zürich gegen ein Grundstück in Seebach hat die Swiss Life zudem in Opfikon drei Baulandparzellen für den Bau von Wohnungen erworben. Und im August kaufte die Gruppe die Entwicklungsliegenschaft "AuPark" in Wädenswil