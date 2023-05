Weiter will die Gruppe über 60 Prozent des Gewinns als Dividende an die Aktionärinnen und Aktionäre ausbezahlen. Das soll aus den Barmitteln finanziert werden, die erwirtschaftet werden. Über die gesamte Strategieperiode strebt Swiss Life Barmittel in Höhe von 2,8 bis 3,0 Milliarden Franken an, die von den operativen Einheiten zur Holding fliessen.