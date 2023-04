. Rendite auf hartem Kernkapital (RoCET1): kurz- und mittelfristig beeinträchtigt von Integration/Umstrukturierung . Gewinn je Aktie: Verbesserung ab Jahr 2027 . Kosteneinsparungen: >8 Mrd USD im Vergleich zum jetzigen Stand bis 2027 . Verwaltete Vermögen GWM, AM: rund 5 Bio USD . Kapitalquoten am Tag 1: - Harte CET1-Kernkapitalquote signifikant über Ziel von rund 13% - rund 56 Mrd USD Badwill (inklusive Abschreibung der CS-AT1-Anleihen) anrechenbar auf CET1-Kapital . Kapitalrückführung: - Steigende Bar-Dividende - Aktienrückkäufe vorübergehend ausgesetzt . Buchwert des Anlagevermögens je Aktie (Tangible Book Value Per Share, TBVPS): 74% Anstieg am Tag 1

Vor der Ankündigung der Übernahme hatte die UBS Anfang Februar 2022 ihre Mittelfristziele angepasst und diese zuletzt Ende Januar 2023 bestätigt. Diese lauteten wie folgt: