Nichtsdestotrotz bekräftigte Hamers in der vergangenen Woche am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos, dass sich die UBS nach wie vor im "Wachstumsmodus" befinde. Entsprechend wolle die Grossbank auch weiter in den für sie wichtigen Bereichen Mitarbeitende einstellen, sagte er in einem Interview mit Bloomberg TV. Etwa in Asien oder im Nahen Osten sehe Bank eine starke Dynamik. Aber auch in den USA sehe man viel Potential.