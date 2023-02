Unter dem Strich dürften allerdings die schwierigen Verhältnisse an den Finanzmärkten zu einem Gewinnrückgang geführt haben. Da aber in der Kapitalausstattung vor allem dank Portfolio-Verkäufen in der Lebensversicherung mit einer Verbesserung zu rechnen ist, gehen die Analysten von einer erneut grosszügigen Dividendenzahlung aus.