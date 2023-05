Einen bunten Strauss an Themen behandelt auch der Ständerat. In der ersten Woche steht ein Kompromissvorschlag für die Prämienentlastung zur Debatte. Die Mehrheit der Ständeratskommission will Mindestvorgaben für die Kantone für Beiträge an die Prämienverbilligung, aber tiefere als der Bundesrat und Nationalrat.