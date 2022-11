Richemont wird zum ersten Halbjahr 2022/23 allerdings Geschäftszahlen vorlegen, die kaum mit dem Vorjahr zu vergleichen und für Analysten nur schwer vorauszusagen sind. Der Grund ist die Auslagerung der Online-Tochter Yoox-Net-A-Porter (YNAP) an den britischen Onlinehändler Farfetch. YNAP wird in der Richemont-Rechnung neu als "assets held for sale" erfasst.