Eine konkrete Prognose für das nächste Jahr wollte der Finanzchef damals nicht geben. Die Analysten gingen aber von einem deutlich tieferen EBIT von durchschnittlich 2,3 Milliarden Franken aus. "Von der Grössenordnung her stimmt das", so Blanka-Graff. "Wobei wir diesen Wert eher am unteren Rand der Prognose-Bandbreite sehen."