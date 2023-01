Der Dax dürfte in der neuen Woche zunächst an seinen starken Jahresauftakt anknüpfen. Rund eine Stunde vor dem Handelsauftakt am Montag signalisierte der X-Dax als Indikator einen Anstieg des deutschen Leitindex um 0,64 Prozent auf 14 704 Punkte. Damit testet das Börsenbarometer das Zwischenhoch vom Juni vergangenen Jahres, nachdem es in der ersten Woche 2023 um fast 5 Prozent zugelegt hat. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird 0,5 Prozent im Plus erwartet.

09.01.2023 08:14