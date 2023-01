FRANKFURT (awp international) - Zum Start in eine mit Unternehmens- und Konjunkturterminen gut gefüllte Woche lasen es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag zunächst ruhig angehen. Für den Dax zeichnet sich ein leichterer Start ab. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt deutete der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,3 Prozent auf 15 099 Punkte an. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 wurde zuletzt um ein halbes Prozent schwächer erwartet.