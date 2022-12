Am Tag des grossen Verfalls an den Terminbörsen bleiben deutsche Aktien unter Druck. Aus einer frühen Stabilisierung wurde nichts: Der Dax war am Ende der ersten Handelsstunde mit 0,69 Prozent ins Minus abgerutscht auf 13 889,68 Punkte. Der MDax verlor 1,05 Prozent auf 25 023,66 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 bewegte sich derweil mit 0,8 Prozent im Minus.

16.12.2022 10:09