In den USA ging die Erholung am Montag weiter, wobei die Technologiewerte erneut als Zugpferde fungierten. Eher weniger Impulse lieferten frische Konjunkturdaten aus Deutschland: Das Konsumklima hellte sich im Januar leicht auf, wie das Marktforschungsunternehmen GfK mitteilte. Für Februar gehen die Experten von einer weiteren Verbesserung der Stimmungslage aus, der vierten in Folge. Der Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen für Januar fiel etwas höher als erwartet aus, jener für die Industrie hingegen etwas niedriger als prognostiziert.