Last- und Lieferwagen mit elektrischem Antrieb hätten deutlich an Marktfähigkeit gewonnen, heisst es in einer Mitteilung des Verbandes für E-Mobilität Swiss eMobility. In der Kategorie der Lieferwagen hätte es im letzten Jahr etwa dreimal mehr Neuzulassungen gegeben. Mitgrund für die Zunahme ist laut Swiss eMobility das grössere Angebot an solchen Fahrzeugen.