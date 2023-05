(Ausführliche Fassung) - Die Abstimmung über den Kompromiss zum Abwenden einer Staatspleite der USA ist zur Bewährungsprobe für den republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, geworden. Der zuständige Ausschuss machte am Dienstagabend den Weg für ein Votum über die parteiübergreifende Einigung in der Parlamentskammer frei - allerdings stellten sich zwei der neun Republikaner in dem Gremium gegen das Vorhaben. Über den Entwurf sollte am Mittwochnachmittag (Ortszeit) debattiert werden, im Anschluss stand eine Abstimmung an. Ergebnisse wurden in der Nacht zum Donnerstag (MESZ) erwartet. McCarthy sah sich mit dem Widerstand radikaler Mitglieder seiner Partei konfrontiert.

31.05.2023 16:18