Dazu kommen die Bestimmungen der Beruflichen Vorsorge (BVG), die für Immobilien eine Höchstquote von 30 Prozent vorschreiben. Diese werde gemäss einer Studie der Credit Suisse derzeit von rund 25 Prozent der Vorsorgeeinrichtungen aber übertroffen. Schuld daran ist die Korrektur an den Finanzmärkten. Da Aktien und Obligationen im laufenden Jahr stark an Wert verloren haben, ist die Quote automatisch gestiegen. Und dies müssen die Vorsorgeeinrichtungen wieder ins Lot bringen. Daher könnte es vermehrt zu Verkäufen kommen, sagte der IAZI-Chef weiter. Zudem würden einige grosse Marktteilnehmer keine Käufe mehr tätigen. In die Bresche sprängen andere Investoren - aber zu tieferen Preisen.