Insgesamt 23 der 26 untersuchten Kantone wiesen eine kürzere Insertionszeit auf. Weiterhin sind die Wartezeiten bis zur Vermietung in den Kantonen Zug (7 Tage) und Zürich (16 Tage) am kürzesten. Und auch wie bereits in der Vorperiode warten die Vermieter im Kanton Jura (54 Tage) am längsten, heisst es im Communiqué um den OWO-Index.