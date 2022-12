Seit Jahren ist Wohneigentum knapp in der Schweiz. Und der Ausbruch der Corona-Krise 2020 hatte dies verschärft und zu einem drastischen Rückgang beim Angebot an Eigenheimen, wie der Hypothekenvermittler Moneypark am Mittwoch mitteilt. Damit stiegen die Preise demnach in der Folge um rund ein Fünftel.