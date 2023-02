Die Angebotsmieten sind in den untersuchten Städten im Jahresvergleich durchs Band gestiegen. Das Plus war im Januar gegenüber Dezember in der Stadt Zürich mit 2,1 Prozent am grössten. Im Jahresvergleich verteuerten sich die Mietangebote gar um 7,8 Prozent. Auch in Lugano müssen Mieter und Mieterinnen deutlich tiefer in die Tasche greifen. Der Anstieg zum Vormonat beträgt 1,2 Prozent und im Vorjahresvergleich 6,5 Prozent.