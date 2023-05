Auf kantonaler Ebene zeigen alle bis auf zwei Kantone im April eine neutrale oder positive Preisentwicklung auf. Lediglich in Graubünden (-1,2%) und Luzern (-0,2%) gingen die angebotenen Mieten etwas zurück. Am stärksten zogen die Angebote hingegen in den Kantonen Schwyz (+2,4%), Nidwalden (+1,4%) und Uri (+1,3%) an. Auf Jahressicht lag das Plus in den Kantonen zwischen zwei bis sechs Prozent.