Generell sei im Durchschnitt mit Kosten von 1,37 Prozent der Anlagesumme pro Jahr zu rechnen, wie moneyland.ch in der am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung mitteilte. Ein klassisches Vermögensverwaltungsmandat mit einer Anlagesumme von 250'000 Franken und einer reinen Aktienstrategie koste also im Durchschnitt 3425 Franken im Jahr.