Wie Alex Rohner von der Privatbank J. Safra Sarasin ergänzt, "sind die Produzentenpreise in der Schweiz seit Mai 2022 nicht mehr angestiegen, dank der Entspannung an den Rohstoffmärkten und dem starken Schweizer Franken." Rohner geht denn auch davon aus, dass die Jahresrate in den kommenden Monaten gegen 0 Prozent sinken werde.