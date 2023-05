Gegenüber 2021 nahm in der Stadt die Zahl der Übernachtungen um 77,5 Prozent zu. In der gesamten Region Luzern-Vierwaldstättersee betrug das Plus 29,2 Prozent. Das im Frühling 2022 definierte Ziel, 70 Prozent der Übernachtungen gegenüber dem Vorjahr zu erreichen, sei damit übertroffen worden, teilte Luzern Tourismus mit. Die Zahlen lägen aber noch immer unter den Werten von 2019.