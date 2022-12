In der Industrie hat der Einkaufsmanagerindex (PMI) im November um 1,0 Punkte auf 53,9 Punkte nachgegeben, wie die CS am Donnerstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur AWP befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang in den Bereich von 53,0 bis 54,4 Punkten gerechnet und somit das Minus in dieser Grössenordnung erwartet. Der Index liege aber nach wie vor klar über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, schreibt die CS.