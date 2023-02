Damit sei fünf Monate in Folge eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert gelungen und es sei der beste Jahresauftakt seit Beginn der Coronapandemie gewesen, heisst es. Inzwischen zeichne sich im Automarkt aber eine Entspannung der Lieferschwierigkeiten von Chips und Autoteilen ab, so der Verband. "Auch die Wartezeiten bei Neubestellungen werden kürzer und verlässlicher", so Verbandsmediensprecher Christoph Wolnik.