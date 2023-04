"Im globalen wie auch im schweizerischen Kontext verdichten sich die Zeichen, dass die wirtschaftliche Erholung in den kommenden Quartalen noch schwächer verläuft als erwartet", heisst es im Begleittext zur Prognose. Bisher seien die wachstumsdämpfenden Effekte der geldpolitischen Straffung erst zu geringen Teilen in der Realwirtschaft angekommen. Erst in den kommenden Monaten werde sich die auf Inflationsbekämpfung ausgerichtete Gelpolitik bei den Investitionen und im Aussenhandel vollständig bemerkbar machen. Die globale Nachfrage werde hierdurch bis weit in das Jahr 2024 hinein gedämpft.