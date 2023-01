Die Banken in der Eurozone haben einen weiteren Teil ihrer EZB-Langfristkredite zurückgezahlt, allerdings deutlich weniger als erwartet. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mitteilte, wurden insgesamt knapp 63 Milliarden Euro an Krediten (TLTROs) zurückgezahlt. Die Summe liegt deutlich unter der Markterwartung von mehr als 200 Milliarden Euro. Allerdings wiesen die Erwartungen eine hohe Schwankungsbreite auf.

13.01.2023 13:11